У молочному костюмі та з клатчем Chanel: стильна кронпринцеса Вікторія відвідала бізнесфорум

Днями кронпринцеса Вікторія була присутня на бізнесфорумі в мерії Стокгольма, де її вітав голова міської ради Стокгольма Олле Баррелл.

Вікторія була в штанному костюмі вільного крою від Andiata, в руках тримала стьобаний клатч до тону від Chanel і взула бежеві замшеві ботильйони від MarZio на підборах.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

На шиї у принцеси був шовковий шарф із принтом від Hermès, великі золоті сережки-кільця були у вухах, а на зап'ясті подвійний браслет. Волосся кронпринцеса зібрала в низький пучок і зробила легкий денний макіяж.

На заході вона була присутня зі своїм чоловіком кронпринцем Даніелем.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми бачили її в монохромному образі, коли Вікторія повернулася до своїх королівських обов'язків після нетривалої зимової відпустки.

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