У молочному костюмі та золотих прикрасах: стильна Джилл Байден на святковому заході

Дружина президента США Джо Байдена провела у Білому домі захід з нагоди святкування 25-ї річниці "Західного крила" у Вашингтоні.

73-річна Джилл приїхала на свято у молочно-білому штанному костюмі Schiaparelli із застібкою у вигляді золотого замку та із золотими ґудзиками на манжетах, який одягла у поєднанні з топом до тону. Вона зробила гарне укладання хвилями, макіяж у натуральних відтінках на обличчі, одягла кілька золотих підвісок на шию, золотий годинник на зап'ястя і кілька каблучок виблискувало на її пальці. Також Джилл зробила французький манікюр.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили Джилл Байден у волошковому жакеті та білих джинсах, коли вона разом з Джо Байденом та їхньою дочкою Ешлі прибули на авіабазу Дувр, штат Делавер.

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