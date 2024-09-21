У молочному костюмі та золотих прикрасах: стильна Джилл Байден на святковому заході

Перша леді Джилл Байден у новому гарному аутфіті з'явилася на публічному заході.
Дружина президента США Джо Байдена провела у Білому домі захід з нагоди святкування 25-ї річниці "Західного крила" у Вашингтоні.
73-річна Джилл приїхала на свято у молочно-білому штанному костюмі Schiaparelli із застібкою у вигляді золотого замку та із золотими ґудзиками на манжетах, який одягла у поєднанні з топом до тону. Вона зробила гарне укладання хвилями, макіяж у натуральних відтінках на обличчі, одягла кілька золотих підвісок на шию, золотий годинник на зап'ястя і кілька каблучок виблискувало на її пальці. Також Джилл зробила французький манікюр.
Минулого разу ми бачили Джилл Байден у волошковому жакеті та білих джинсах, коли вона разом з Джо Байденом та їхньою дочкою Ешлі прибули на авіабазу Дувр, штат Делавер.
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