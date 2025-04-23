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У молочному пальті і білих джинсах: колишня зірка Spice Girls під прицілом папараці в Лондоні
Джері Горнер потрапила під приціл папараці у Лондоні.
52-річну співачку та ексучасницю знаменитого попгурту Spice Girls зазнімкували репортери біля Virgin Radio Studios у британській столиці.
Горнер мала розкішний вигляд в білому вбранні, з’явившись перед папарацці в білій блузці з рюшами на горловині, молочно-білому джемпері, пальті до тону з ґудзиками й широких білих джинсах.
Свій повсякденний образ зірка доповнила нюдовими черевиками на платформі та підборах, у неї було розпущене волосся, у вухах виблискували перлинні сережки, а на обличчі був макіяж зі стрілками на повіках і помада на губах. Також на пальці у Джеррі було кілька прикрас — каблучка і перстень на мізинці.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Джері Гонер з’явилася на службі в Лондоні в образі, схожому на лук принцеси Кейт. Тоді вона відвідала службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.