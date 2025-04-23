У молочному пальті і білих джинсах: колишня зірка Spice Girls під прицілом папараці в Лондоні

Джері Горнер / © Getty Images

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52-річну співачку та ексучасницю знаменитого попгурту Spice Girls зазнімкували репортери біля Virgin Radio Studios у британській столиці.

Горнер мала розкішний вигляд в білому вбранні, з’явившись перед папарацці в білій блузці з рюшами на горловині, молочно-білому джемпері, пальті до тону з ґудзиками й широких білих джинсах.

Джері Горнер / © Getty Images

Свій повсякденний образ зірка доповнила нюдовими черевиками на платформі та підборах, у неї було розпущене волосся, у вухах виблискували перлинні сережки, а на обличчі був макіяж зі стрілками на повіках і помада на губах. Також на пальці у Джеррі було кілька прикрас — каблучка і перстень на мізинці.

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Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Джері Гонер з’явилася на службі в Лондоні в образі, схожому на лук принцеси Кейт. Тоді вона відвідала службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Джері Горнер / © Associated Press