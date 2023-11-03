У молочному пальті та з лакованим клатчем: згадуємо стильний вихід принцеси Діани

Це фото зробили цього дня, 3 листопада 1987 року, через шість років після їхнього розкішного королівського весілля.

Принц Чарльз та принцеса Діана усміхаються під час відвідування класів школи при посольстві Великої Британії у Бонні. На Діані молочно-біле пальто з коміром-стійкою, широким чорним поясом на талії та під пахвою лакований клатч-конверт.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Діана зробила укладання і денний макіяж і доповнила тоді свій образ невеликими сережками-висячками з камінням, прозорим лаком нафарбувала нігті і одягла обручку та заручальну каблучку. Її чоловік цього дня був у чорному смугастому костюмі, сорочці та з краваткою. Через 35 років Чарльз так само любить носити смугасті костюми.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Єлизавета II не прийшла на весілля Чарльза та Камілли 2005 року.

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