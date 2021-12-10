У молочному пальті та зі стильною сумкою: герцогиня Камілла відвідала госпіс у Лондоні

У молочному пальті та зі стильною сумкою: герцогиня Камілла відвідала госпіс у Лондоні

Напередодні Різдва герцогиня Корнуольська відвідала нову зустріч.

8 грудня Камілла, герцогиня Корнуольська відвідала госпіс Королівської Трійці в районі Клепеем, щоб відзначити його 130-річчя та запалити вогні ялинки.

Камілла, герцогиня Корнуольська / Associated Press

Герцогиня є покровителькою цього госпісу, який надає допомогу жителям Південного Лондона, що потребують спеціалізованої онкологічної допомоги. Щорічно госпіс обслуговує близько 2500 пацієнтів як удома, так і у стаціонарному відділенні на 28 ліжок.

Камілла, герцогиня Корнуольська / Associated Press

Під час візиту герцогиня зустрілася з персоналом, пацієнтами та їхніми сім'ями. На ній було пальто молочного кольору з лелітками, яке вона поєднала зі строкатою сукнею в принт, коричневими чоботями та невеликою сумкою від бренду Aspinal of London.

"Бажаю всім, хто працює у госпісі Королівської Трійці, щасливого Різдва та мирного Нового року", — побажала герцогиня на офіційній сторінці Кларенс-хаус у Instagram.

Камілла, герцогиня Корнуольська / Associated Press

У госпісі герцогиня перебувала в масці з коричневим малюнком, яка добре поєднувалася з її вбранням та аксесуарами. Жодне вбрання герцогині не обходиться без прикрас, тому цього разу вона одягла сережки-краплі з діамантами та перлами, а також брошку з логотипом госпісу на пальто.

Камілла, герцогиня Корнуольська / Associated Press

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