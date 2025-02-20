У молочному спідничному костюмі: принцеса Анна відвідала прийом у Букінгемському палаці

Принцеса Анна склала компанію братові королю Чарльзу та його дружині королеві Каміллі на прийомі у Бкінгемському палаці.
Королівська принцеса була присутня на заході на честь видатних особистостей і організацій, які роблять внесок у гуманітарну діяльність по всьому світу.
74-річна принцеса Анна була у спідничному костюмі, що складається зі спідниці довжини міді та подовженого жакета, а взута у чорні туфлі-човники на невисоких підборах та з бантами. У Анни у вухах були перлинні сережки, волосся вона зібрала у фірмову зачіску "вулик" і була в рукавичках. На прийомі принцеса тиснула руку теле та радіоведучій Майлін Клас.
Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відвідувала турнір із регбі в Шотландії.
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