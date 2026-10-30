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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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195
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У молочному жакеті і з золотистими сережками: Олена Зеленська записала нове відеозвернення

Перша леді обрала лаконічний образ для привітання Канадського інституту українських студій із 50-річчям.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська записала відеозвернення до учасників міжнародного симпозіуму «Нове бачення гуманітарних наук: Україна та світ», присвяченого 50-річчю Канадського інституту українських студій при Університеті Альберти в Едмонтоні.

У кадрі перша леді з’явилася в елегантному жакеті молочного відтінку. Він мав круглу горловину без коміра, чітку лінію плечей і лаконічний крій.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила золотистими сережками округлої форми. Волосся вона уклала м’якими хвилями з бічним проділом і зробила ніжний макіяж.

Звернення Олена записала на тлі українського прапора та полиць із книжками. Вона наголосила на важливості роботи науковців, які досліджують Україну й допомагають світові краще її розуміти.

«Сьогодні, коли Росія намагається привласнити нашу історію та заперечити нашу ідентичність, ця робота важлива як ніколи. Вона допомагає світові бачити Україну не через чужі стереотипи, а такою, як вона є. Дякую науковцям, українській громаді Канади, донорам і партнерам, які пів століття підтримували цю справу. З ювілеєм!» — сказала перша леді.

Нагадаємо, Олена Зеленська у кремовому костюмі й сережках-ланцюжках виступила на Українському жіночому конгресі.

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