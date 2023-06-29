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У молочному жакеті і з гарною зачіскою: новий ніжний образ Олени Зеленської

У молочному жакеті і з гарною зачіскою: новий ніжний образ Олени Зеленської

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1098
Час на прочитання
2 хв
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У молочному жакеті і з гарною зачіскою: новий ніжний образ Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України розповіла про знімання у подкасті про ментальне здоров'я.

Олена Зеленська стала гостею спеціального сезону подкасту "Простими словами" від The Village Україна. Новий сезон подкасту запустили у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", ініціаторкою якої є перша леді, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України та ГО "Безбар’єрність".

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Місія програми "Ти як?" – надати всім українцям психологічну допомогу та навчити навичок самодопомоги. Довести, що звертатися по таку допомогу – не слабкість, не забаганка й не соромно, а відповідально й по-дорослому. За допомогою іноземних та українських експертів навчаємо основ психологічної підтримки не тільки поліцейських і медиків, а й працівників великих компаній, банків, учителів, соціальних працівників, транспортників, щоб у потрібний час допомога була поряд (і для них самих також). А щоб почати долати травму війни, треба чесно відповісти на запитання "Ти як?" самому (самій) собі та працювати з цим", – розповіла Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час знімань перша леді постала у ніжному діловому образі. На ній був жакет молочного відтінку і трикотажний топ в тон. Аутфіт Олена доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із чорними стрілками і срібно-золотими сережками у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на інтерв'ю у сіро-блакитному штанному костюмі, блакитній сорочці з плісованими манжетами і замшевих світло-блакитних туфлях-човниках на шпильках.

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Дата публікації
Перегляди
1098
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