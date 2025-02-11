У молочному жакеті та штанях: стильна королева Соня прибула з візитом до Риму

Дружина короля Гаральда V поступово повертається до виконання своїх королівських обов'язків.

Королева Норвегії Соня та президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла прибули, щоб відвідати виставку Мунка у Палаццо Бонапарт у Римі. Її Величність вирушила в першу закордонну подорож після того, як їй встановили кардіостимулятор на серці.

Королева Соня та Серджо Маттарелла / Фото: Getty Images

Королева Соня була одягнена у молочний подовжений жакет та чорні широкі штани зі стрілками та взута у чорні туфлі на невисоких підборах. Її Величність доповнила образ кольє на шиї, вдягла золоті сережки-кліпси та кілька браслетів на зап'ястя. Під пахвою вона несла сріблясту сумку, зробила макіяж та укладання.

Минулого тижня Соня та її син кронпринц Гокон відвідали разом відкриття виставки "За королівським столом" в Осло.

Кронпринц Гокон та королева Соня / Фото: Getty Images

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