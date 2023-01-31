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У молодості любила хутро: розглядаємо один із знімків Єлизавети II із королівського турне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У молодості любила хутро: розглядаємо один із знімків Єлизавети II із королівського турне

Принц Філіп та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

У королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа залишилося багато спільних фотографій. Сьогодні згадуємо саме одну з таких.

На цьому знімку, датованому 31 січня 1963 року, знято королеву і герцога Единбурзького перед посадкою до авіалайнера в лондонському аеропорту.

Королівське подружжя починало того дня своє двомісячне турне по Фіджі, Австралії та Новій Зеландії. Першою зупинкою королеви та принца тоді став Ванкувер.

Королева Єлизавета II одягнена в шубу з натурального хутра (тоді монархиня ще носила такі), чорні рукавички та лаконічний чорний капелюх. Її волосся було укладене в зачіску, а у вухах виблискували перлинні сережки. Герцог Единбурзький Філіп стояв поруч і також махав натовпу рукою. Він був одягнений у пальто та білу сорочку.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / © Associated Press
Принц Філіп та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як юна королева Єлизавета II із чоловіком Філіпом на бенкет ходила.

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Дата публікації
Перегляди
796
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