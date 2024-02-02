У монакському князівстві знову розлучення: цього разу розходяться не Альбер II і Шарлін

Французька преса повідомляє, що онука Грейс Келлі — Шарлотта Казірагі та її чоловік Дмитро Рассам ухвалили рішення розлучитися після чотирьох років сімейного життя.

Чутки про розкол у сім'ї почали циркулювати в пресі минулого тижня. Однак, як повідомляє французьке видання Le Figaro, пара поки що не підтвердила цю інформацію офіційно.

Шарлотта та Дмитро пов'язали себе узами шлюбу 1 червня 2019 року, а до цього зустрічалися два роки. Подружжя має сина — Бальтазара Рассама, який народився в жовтні 2018 року. А також Шарлотта є мамою 10-річного сина Рафаеля від свого колишнього партнера – коміка Гада Ельмалега.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам із синами / Фото: Associated Press

Близькі до пари джерела розповіли People, що Шарлотта вважає за краще жити в Монако, де її діти ходять до школи. Але робота Дмитра вимагає, щоб він був у Лос-Анджелесі, Парижі та інших містах.

Французький журнал Voici був одним із перших, хто заговорив про розкол у сім'ї пари, опублікувавши обкладинку із заголовком: "Все закінчено".

За даними видання, Шарлотта закликала до розлучення ще у грудні. Журнал повідомив, що пара "протягом деякого часу переживала кризу" через напружений графік роботи Дмитра.

У листопаді 2023 року Шарлотта сама відвідала Національний день Монако зі своїми дітьми, де вони приєдналися до її матері принцеси Кароліни, дядька князя Альберта та інших членів сім'ї. Дмитро не відвідав захід із ними.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / Фото: Getty Images

Шарлотту та Дмитра бачили разом на початку осені, зокрема на традиційному пікніку в Монако з Рафаелем та Бальтазаром у вересні та на ювілейній вечері AMADE в Опері Гарньє у Монте-Карло у жовтні.

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