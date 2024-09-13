У монохромному аутфіті та з розкішним кольє: Меган Маркл змінила два образи під час візиту до книжкового клубу

У соцмережах з'явилося нове фото з візиту Меган та Гаррі на відкриття книгарні у Монтесіто.

Минулого тижня герцогиня Сассекська з'явилася на двох заходах, включаючи затишну зустріч у колі знаменитостей у книгарні Godmothers в Саммерленді, Каліфорнія, недалеко від їхнього з Гаррі будинку в Монтесіто. Принц супроводжував дружину на захід.

В обох випадках Меган була помічена у класичних монохромних вбраннях.

Меган з'явилася на заході у розкішному діловому образі, одягнувши темно-синій смокінг-комбінезон без рукавів від Club Monaco та зібрала волосся у хвіст. Вона завершила ансамбль простою парою діамантових сережок.

Меган Маркл, фото: instagram.com/lauralynnejackson

А також сяяла в білому топі та широких молочних штанях, до яких підібрала гостроносі чорні туфлі на підборах та нове намисто на шиї з 18-каратного жовтого золота з діамантами Logana Hollowell. Волосся Меган цього разу було розпущене, а в макіяжі вона зробила акцент на очах.

(гортайте фото праворуч)

Принц Гаррі цього дня одягнув білу сорочку та пісочні штани, коричневий шкіряний пояс та руді замшеві туфлі.

Раніше ми розповідали, як Меган і Гаррі випустили тизер свого фільму через кілька годин після важливих новин від принцеси Кейт і знову за це піддалися критиці.

Читайте також: