У монохромному образі: кронпринцеса Вікторія вийшла у світ у вбранні свого улюбленого відтінку

Спадкова принцеса Швеції Вікторія повернулася до своїх королівських обов'язків після нетривалої зимової відпустки.

Її Високість відвідала Шведський університет оборони у Стокгольмі.

Цього дня кронпринцеса продемонструвала на публіці монохромний образ. Вона була в пальті Greta, вовняних вузьких штанях Filippa K, жакет і топ також були підібрані до тону. Взула Вікторія ботильйони Gianvito Rossi, а в руках несла клатч VOG T.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Образ кронпринцеси доповнювали сережки із позолоченого срібла із гранатом від шведського бренду Maria Nilsdotter та кілька золотих підвісок на шиї. Волосся вона зібрала в низький пучок і зробила традиційний денний макіяж.

Минулого свого виходу королівська особа демонструвала образ у червоному костюмі, коли вона разом із сім'єю з'явилася на публіці на Різдво.

Читайте також: