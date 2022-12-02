У морквяній спідниці в рубчик і пальті від Alexander McQueen: Кейт з Вільямом на прогулянці гаванню Бостона

Учора у принца та принцеси Уельських відбулася прогулянка Бостоном.
Дізнавшись, як Бостон успішно впровадив кліматичні інновації раніше в Greentown Labs, Кетрін та Вільям побачили, як змінюється міська берегова лінія, оскільки вона бореться з підвищенням рівня моря.
Королівській парі довелося тепліше одягнутись, оскільки погода була прохолодною, близько нуля градусів за цельсієм. На принцесі Уельській було зшите на замовлення темне пальто від Alexander McQueen, під яким був кашеміровий светр і максіспідниця в рубчик від Gabriela Hearst, а взула принцеса коричневі чоботи із замші Gianvito Rossi на підборах.
Волосся Кейт зібрала шпилькою, а у вухах у неї були ті самі сережки, що й під час минулого виходу від Daniella Draper.
Принц Вільям також одягнув пальто, штани і навіть шарф.
Зазначимо, що триденний візит Кейт та принца Вільяма до США - перший від того часу, як вони провели час у Нью-Йорку 2014 року, - завершиться церемонією вручення премії Earthshot Prize Awards сьогодні ввечері. Очікуємо побачити принцесу Уельську у вечірній сукні.
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