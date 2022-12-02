У морквяній спідниці в рубчик і пальті від Alexander McQueen: Кейт з Вільямом на прогулянці гаванню Бостона

Дізнавшись, як Бостон успішно впровадив кліматичні інновації раніше в Greentown Labs, Кетрін та Вільям побачили, як змінюється міська берегова лінія, оскільки вона бореться з підвищенням рівня моря.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Королівській парі довелося тепліше одягнутись, оскільки погода була прохолодною, близько нуля градусів за цельсієм. На принцесі Уельській було зшите на замовлення темне пальто від Alexander McQueen, під яким був кашеміровий светр і максіспідниця в рубчик від Gabriela Hearst, а взула принцеса коричневі чоботи із замші Gianvito Rossi на підборах.

Волосся Кейт зібрала шпилькою, а у вухах у неї були ті самі сережки, що й під час минулого виходу від Daniella Draper.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц Вільям також одягнув пальто, штани і навіть шарф.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Зазначимо, що триденний візит Кейт та принца Вільяма до США - перший від того часу, як вони провели час у Нью-Йорку 2014 року, - завершиться церемонією вручення премії Earthshot Prize Awards сьогодні ввечері. Очікуємо побачити принцесу Уельську у вечірній сукні.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Читайте також: