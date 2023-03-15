У морквяному костюмі: королева Максима відвідала академію

Королева Нідерландів Максима і взимку любить одягатися у яскраві образи, що вже говорити про її весняні аутфіти.

Сьогодні Її Величність відвідала Академію Rose разом із державним секретарем з культури та засобів масової інформації Гюнай Услі у Гаазі.

Академія Rose підтримує нових виробників з бікультурним досвідом на початку їхньої кар'єри та у розвитку професійних знань та навичок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На Максимі був яскравий морквяний костюм від Joseph, який вона поєднувала з кофтою в тон, маленькою сумкою з торочкою від Marina Raphael і шкіряними гостроносими чоботями на підборах. У королеви було розпущене біляве волосся, очі були підкреслені макіяжем, а на губах був рожевий блиск. До образу королева підібрала нові цікаві сережки з кольоровим камінням та кілька каблучок, а манікюр зробила класичного бордового кольору – її улюбленого.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Вчора в не менш яскравому луку Максима приїжджала до християнської шкільної спільноти De Goudse Waarden. Тоді вона вибрала для виходу у світ баклажановий костюм від Zara та туфлі на підборах Gianvito Rossi.

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