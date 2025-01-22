У морквяному костюмі та сірих човниках: королева Максима в яскравому луку з'явилася на заході

Королева Нідерландів Максима відвідала сьогодні центр здоров'я Зейст-Вест та прибула на захід у яскравому аутфіті.

У цьому центрі практикується програма "Надійний старт", метою якої є надання дітям найкращого початку життя.

Королева Максима обрала для світського виходу яскравий морквяний штанний костюм, а до нього підібрала сіру водолазку і сірі туфлі-човники на підборах. Королева розпустила волосся і зробила легкий макіяж, а у вухах у неї сяяли золоті сережки-висячки. На зап'ястях вона мала кілька браслетів і годинник, а на пальцях каблучки і світлий манікюр на нігтях.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королівський палац поділився ще кількома фотографіями із заходу у своєму Instagram.

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