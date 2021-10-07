У морквяному пальті та в компанії молодшого сина: королева Єлизавета II тішить новим виходом

У морквяному пальті та в компанії молодшого сина: королева Єлизавета II тішить новим виходом

Після повернення з Балморала королева Єлизавета II стала до активної роботи.

Сьогодні 95-річна монархиня разом з молодшим сином принцом Едвардом, графом Вессекським, була присутня на презентації естафети Королівської кийки, де буде дано старт Іграм Співдружності в Бірмінгемі 2022 року.

Королева і граф Уессекський є патроном і віце-патроном Федерації ігр Співдружності. Сьогодні на публіці Її Величність з'явилася в яскравому морквяному пальті та капелюсі в тон з квітами. На ній були тканинні рукавички чорного кольору, в руках сумка Launer, а взута Єлизавета II була в улюблену пару туфель від Anello & Davide. На грудях у неї, як завжди, була пришпилена брошка, а з прикрас образ доповнювало намисто з перлів з трьох ниток і перлинні сережки.

Королева Єлизавета II і принц Едвард, граф Вессекський / Getty Images

Граф Вессекський був в сірому костюмі, блакитній сорочці і чорній краватці з синім декором, а взутий був у шкіряні туфлі з лакованими носами.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Зазначимо, вчора монархиня вітала Королівський артилерійський полк канадської артилерії у Віндзорському замку. Це був перший публічний захід королеви після повернення з Шотландії, де вона провела літні канікули.

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