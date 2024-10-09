У морському стилі: принцесу Софію заскочили в купальнику під час відпочинку на Ібіці

Шведська принцеса раніше часто потрапляла під приціл фотографів під час відпочинку.

Ми знайшли кадр із відпустки Софії на Ібіці. Це був липень 2014 року, за рік до її весілля з принцом Швеції Карлом Філіппом та за два до того, як Софія вперше стала мамою.

Того дня майбутню принцесу зазнімкували на пляжі в суцільному смугастому купальнику в морському стилі на широких бретельках і капелюсі зі стрічкою. Її волосся було розпущене, на обличчі були окуляри від сонця, а на шиї підвіска.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Також ми показували вам фото з романтичного відпочинку Софії та Карла Філіпа у Сент-Тропе у червні 2011 року. Тоді пара зустрічалася лише рік і насолоджувалася життям на повну.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у нашій добірці ви можете подивитися, який вигляд мали інші королівські особи у купальниках.

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