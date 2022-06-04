У музеї ДСНС і в гостях у Садового: пес Патрон показав знімки зі Львова

У музеї ДСНС і в гостях у Садового: пес Патрон показав знімки зі Львова

Популярний джек-рассел-тер'єр мав насичений візит до Львова.

Зірка соцмереж - пес-сапер Патрон – показав в Instagram фотографії зі своєї поїздки до Львова. Там він влаштував для себе цілу фотосесію.

У підписі до світлин Патрон розповів, чим він займався на Галичині. Він побував у ДСНС у Львівській області, сфотографувався у кріслі начальника, а також оглянув експозиції у їхньому музеї.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес-піротехнік також зустрівся із мером Львова Андрієм Садовим, який його познайомив із котом мерії Левчиком.

Пес Патрон, Андрій Саловий і кіт Левчик / Фото: Instagram пса Патрона

Патрон також зустрівся із дітьми на стадіоні і провідав дітей у лікарні, де їх підбадьорив і побажав якнайшвидшого одужання.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"1. Був у гостях у @dsns_lviv. Яке у них гарне старовинне приміщення! Понюхав все, проінспектував.

2. Посидів в кріслі начальника. Мені пасує, еге ж?

3. Побував в музеї @dsns_lviv. Там стільки цікавого! Мені навіть дозволили запиляти відосик для TikTok. Посилання у шапці профілю.

4. Заходив до мера Львова @andriysadovyi. Зустрів господаря мерії - кота Левчика. Хрумали смаколики, виходили в прямий ефір, бачили?

5. Зібрав майже цілий стадіон дітей! Привітав всіх, пофоткався. Дякую за малюнки та подарунки.

6. Провідав діток в лікарні. Лизьнув їх, щоб швидше одужали. Мої люди розповідали про правила пересування у небезпечних районах, де можуть бути міни. Всі чемно слухали.

Львів - то любов. Звісно, моє місто Чернігів для мене найкраще, але побувати у Львові варто. І не раз", - написав собака.

Нагадаємо, раніше Патрон показав фото у вишиванці, на якому позував зі своїм молодшим другом.

Читайте також: