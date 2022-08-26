У м'ятній сукні і на шпильках: жіночний образ міністерки закордонних справ Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала з робочим візитом до Марокко. Вона зустрілася зі своїм колегою Насером Бурітою.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Для цієї зустрічі Бербок обрала світлу жіночну сукню міді з рукавами три чверті, яку поєднала із замшевими коричневими туфлями на шпильках.

Міністерка зробила акуратне укладання і підкреслила очі чорним олівцем. Руку вона прикрасила браслетом.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Буріта був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і синю краватку з принтом.

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