ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

У милій гороховій сукні та балетках: інфанта Софія приїхала з Португалії, щоб відвідати захід із сім’єю

Молодша дочка королеви Летиції та короля Філіпа — інфанта Софія — приєдналася до своєї родини на урочистому заході у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

18-річна інфанта приїхала з Португалії, де навчається у Forward College спеціально, щоб відвідати військовий парад, а також урочистий прийом у королівському палаці з нагоди святкування Національного дня.

Дівчина обрала для нової появи на публіці шовкову шифонову сукню Carolina Herrera з принтом у горошок, вартістю 920 євро і взула чорні шкіряні балетки з відкритою п’ятою на невисоких підборах від Magrit за 330 євро.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта, як завжди, з’явилася перед камерами з розпущеним волоссям, і раніше ми вже розповідали, чому Софія полюбляє носити саме таку зачіску. Також вона мала легкий макіяж очей і блиском нафарбувала губи.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Її старша сестра — спадкоємиця престолу принцеса Леонор — також відвідала церемоніальний захід, хоча вона також зайнята навчанням у Генеральній повітряній академії у Сан-Хав’єрі, у Мурсії. На параді дівчина з’явилася у військовій формі, як і її батько, король Філіп VI.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie