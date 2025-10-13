У милій гороховій сукні та балетках: інфанта Софія приїхала з Португалії, щоб відвідати захід із сім’єю

Інфанта Софія / © Getty Images

Реклама

18-річна інфанта приїхала з Португалії, де навчається у Forward College спеціально, щоб відвідати військовий парад, а також урочистий прийом у королівському палаці з нагоди святкування Національного дня.

Дівчина обрала для нової появи на публіці шовкову шифонову сукню Carolina Herrera з принтом у горошок, вартістю 920 євро і взула чорні шкіряні балетки з відкритою п’ятою на невисоких підборах від Magrit за 330 євро.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта, як завжди, з’явилася перед камерами з розпущеним волоссям, і раніше ми вже розповідали, чому Софія полюбляє носити саме таку зачіску. Також вона мала легкий макіяж очей і блиском нафарбувала губи.

Реклама

Інфанта Софія / © Getty Images

Її старша сестра — спадкоємиця престолу принцеса Леонор — також відвідала церемоніальний захід, хоча вона також зайнята навчанням у Генеральній повітряній академії у Сан-Хав’єрі, у Мурсії. На параді дівчина з’явилася у військовій формі, як і її батько, король Філіп VI.