У милій квітковій сукні та з сумкою Lady Dior: Беатріче Борромео вийшла у світ

Беатріче Борромео / © Getty Images

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Родичка князя Монако Альбера II була присутня на перегонах, що відбувалися на трасі Circuit de Monaco у Монте-Карло.

Беатріче приїхала на захід у білій сукні зі струмливим подолом, і в квітковий принт, а також з поясом на талії. Вона доповнила лук плетеною сумкою Lady Dior та шкіряними небесно-блакитними босоніжками на невисоких підборах і з бантами, теж від Dior.

Беатріче Борромео / © Getty Images

Біляве волосся Борромео розпустила і одягла сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі, а в неї на шиї було кілька золотих прикрас із підвісками.

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Нагадаємо, Беатріче любить бренд Dior і особливо сумки Lady Dior і часто з'являється з такими на публічних заходах. Раніше ми бачили її у такому образі на показі жіночої колекції Christian Dior осінь/зима 2026-2027 у рамках Паризького тижня моди у столиці Франції.

Беатріче Борромео / © Getty Images

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