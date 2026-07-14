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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
1 хв

У милій квітковій сукні та з сумкою Lady Dior: Беатріче Борромео вийшла у світ

Беатріче Борромео нещодавно відвідувала Гран-прі Формули-1 у Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Беатріче Борромео

Беатріче Борромео / © Getty Images

Родичка князя Монако Альбера II була присутня на перегонах, що відбувалися на трасі Circuit de Monaco у Монте-Карло.

Беатріче приїхала на захід у білій сукні зі струмливим подолом, і в квітковий принт, а також з поясом на талії. Вона доповнила лук плетеною сумкою Lady Dior та шкіряними небесно-блакитними босоніжками на невисоких підборах і з бантами, теж від Dior.

Беатріче Борромео / © Getty Images

Беатріче Борромео / © Getty Images

Біляве волосся Борромео розпустила і одягла сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі, а в неї на шиї було кілька золотих прикрас із підвісками.

Нагадаємо, Беатріче любить бренд Dior і особливо сумки Lady Dior і часто з'являється з такими на публічних заходах. Раніше ми бачили її у такому образі на показі жіночої колекції Christian Dior осінь/зима 2026-2027 у рамках Паризького тижня моди у столиці Франції.

Беатріче Борромео / © Getty Images

Беатріче Борромео / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
221
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