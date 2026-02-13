У милій сукні в горох: герцогиня Софі відвідала прийом у Віндзорському замку

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла цього тижня організували прийом, присвячений роботі платних і безкоштовних осіб, які надихають, що здійснюють догляд за хворими і літніми людьми.

На захід Софі приїхала у сукні у великий горох у чорно-білому кольорі від Сarolina Herrera. Герцогиня доповнила образ лаконічної підвіскою на шиї та сережки з діамантами, а у неї на пальці була золота каблучка від Giulia Barela Jewelry. Софі розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Королева Камілла на цьому прийомі з'явилася у чорному аутфіті та мала дуже елегантний вигляд.

Нагадаємо, раніше герцогиня Единбурзька негласно підтримала британську дизайнерку Вікторію Бекхем, одягнувши костюм від її бренду для візиту до Університету Суррея в Гілфорді.