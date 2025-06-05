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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У милих сукнях з однаковим принтом: імператрицю Масако і її доньку — принцесу Айко — сфотографували в аеропорту

Японська імператорська родина повернулася з робочої дводенної поїздки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператриця Масако і принцеса Айко

Імператриця Масако і принцеса Айко / © Getty Images

Фотографи зазнімкували японського імператора Нарухіто, його дружину імператрицю Масако та їхню доньку, принцесу Айко, у токійського аеропорту Ханеда. Імператорська сім’я повернулася з дводенної поїздки до префектури Окінава.

Мама з донькою були одягнені у милі сукні з однаковим флоритичним принтом. На Масако було синьо-біле вбрання, а на Айко — чорно-біле.

Імператриця одягла зверху білий приталений жакет із коміром-стійкою і без ґудзиків, взула білі туфлі із синіми носками і підібрала білий клатч. Волосся вона зібрала в пучок, підкреслила очі чорним олівцем, вуха прикрасила синіми сережками з камінням, а до жакету прикріпила вишукану брошку з діамантами у вигляді листочка.

Імператорська сім’я Японії / © Getty Images

Імператорська сім’я Японії / © Getty Images

Принцеса Айко підкреслила талію тканинним поясом в тон сукні і доповнила образ чорними туфлями і кремовим клатчем. У вухах у неї були лаконічні сережки-цвяшки, а на шиї — ланцюжок із перлинною підвіскою.

Імператор був одягнений у синю сорочку з флористичним принтом і короткими рукавами та сірі штани. А взув він чорні туфлі.

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