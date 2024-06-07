У національних костюмах: кронпринцеса Вікторія з дітьми з'явилася на святковому заході у Стокгольмі

Свято було започатковано риксдагом (шведським парламентом) 1983 року, до цього воно відзначалося як День шведського прапора. Цього дня члени шведської королівської родини відвідують святкові заходи.

Королева Сільвія, кронпринцеса Вікторія з чоловіком та дітьми / Фото: Getty Images

Королева Сільвія, кронпринцеса Вікторія та її діти принц Оскар та принцеса Естель, а також чоловік принц Даніель були присутні на святкуванні вчора.

Кронпринцеса Вікторія та її дочка Естель, а також королева Сільвія були одягнені в національні шведські костюми, а принци одяглися в класичні костюми, сорочки та краватки. Вікторія зібрала волосся в низький пучок і зробила денний макіяж, а її дочка Естель була з розпущеним волоссям, зібравши кілька пасм шпилькою ззаду і одягла мініатюрні квіткові сережки.

У майбутньому принцеса Естель має зійти на шведський престол і стати новою королевою, але буде це тільки після того, як перед нею це місце посяде її мати кронпринцеса Вікторія.

Кронпринцеса Вікторія, принц Оскар, принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали вам про юних принцес, яким одного дня доведеться зійти на трон.

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