У національних костюмах: кронпринцеса Вікторія з дітьми з'явилася на святковому заході у Стокгольмі

Щорічно 6 червня у Швеції відзначається Національний день.
Свято було започатковано риксдагом (шведським парламентом) 1983 року, до цього воно відзначалося як День шведського прапора. Цього дня члени шведської королівської родини відвідують святкові заходи.
Королева Сільвія, кронпринцеса Вікторія та її діти принц Оскар та принцеса Естель, а також чоловік принц Даніель були присутні на святкуванні вчора.
Кронпринцеса Вікторія та її дочка Естель, а також королева Сільвія були одягнені в національні шведські костюми, а принци одяглися в класичні костюми, сорочки та краватки. Вікторія зібрала волосся в низький пучок і зробила денний макіяж, а її дочка Естель була з розпущеним волоссям, зібравши кілька пасм шпилькою ззаду і одягла мініатюрні квіткові сережки.
У майбутньому принцеса Естель має зійти на шведський престол і стати новою королевою, але буде це тільки після того, як перед нею це місце посяде її мати кронпринцеса Вікторія.
Раніше ми розповідали вам про юних принцес, яким одного дня доведеться зійти на трон.
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