У національному костюмі гренландців: королева Мері постала у несподіваному образі

Король Фредерік X, королева Мері, принцеса Жозефіна та принц Вінсент прибули до Сісіміуту — міста і до 2009 року столиці однойменного муніципалітету в центральній частині Західної Гренландії. Це друге за величиною місто Гренландії з населенням трохи менше ніж 5500 жителів.

Король Фредерік X, королева Мері, принцеса Жозефіна та принц Вінсент / Фото: Getty Images

Королева Мері постала на публіці в національному костюмі, її дочка принцеса Жозефіна у темно-синьому пальті у велику клітинку, під яким було ще одне сіре пальто, також вона була у сірих штанях-кльош зі стрілками та у чорних гостроносих черевиках. Її брат принц Вінсент одягнув пальто, смарагдовий джемпер, білу картату сорочку та чорні штани у поєднанні з черевиками. Король Фредерік також одягнувся в національний костюм.

Раніше ми показували вам фото, коли королівська родина тільки-но прибула до Гренландії. Їхня поїздка триватиме до 6 липня.

Читайте також: