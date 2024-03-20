У національному вбранні і з квітами у волоссі: японська принцеса Айко на церемонії в університеті

До об'єктивів фотографів потрапила принцеса Айко, донька японського імператора Нарухіто і його дружини імператриці Масако, яка йшла територією університету Гакушуїн у Токіо під час церемонії вручення дипломів.

Айко мала гарний ніжний вигляд. На ній було національне вбрання, яке складалося з кімоно у біло-рожево-червоних відтінках із орнаментом і темно-синьої спідниці.

Принцеса Айко / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила національним взуттям – бежевими дзорі і білими шкарпетками. У руках принцеса тримала молочно-бежеву сумку з орнаментом. Волосся вона зібрала ззаду і прикрасила його ніжно-рожевими квітами.

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