У національному вбранні і з квітами у волоссі: японська принцеса Айко на церемонії в університеті

Японська принцеса у ніжному образі прийшла до університету.
До об'єктивів фотографів потрапила принцеса Айко, донька японського імператора Нарухіто і його дружини імператриці Масако, яка йшла територією університету Гакушуїн у Токіо під час церемонії вручення дипломів.
Айко мала гарний ніжний вигляд. На ній було національне вбрання, яке складалося з кімоно у біло-рожево-червоних відтінках із орнаментом і темно-синьої спідниці.
Аутфіт вона доповнила національним взуттям – бежевими дзорі і білими шкарпетками. У руках принцеса тримала молочно-бежеву сумку з орнаментом. Волосся вона зібрала ззаду і прикрасила його ніжно-рожевими квітами.
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