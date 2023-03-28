У накидці з національними мотивами та сумкою Fendi: красива королева Ранія відвідала Саудівську Аравію

Її Величність дуже елегантно поєднала етновбрання з базовим костюмом та маленькою сумкою.

Королева Йорданії Ранія прибула до Саудівської Аравії на відкриття 22-ї щорічної виставки Bisat Al Reeh, яка відбулася під патронажем принцеси Аділі бінт Абдулли Аль Сауд.

У межах заходу королева Ранія відвідала Бієнале ісламського мистецтва, де продемонструвала нове вбрання. На Ранії був костюм відтінку латте, який вона поєднала з довгою накидкою – традиційною йорданською абайєю в арабські мотиви від йорданського бренду Funtazza Designs.

Свій образ королева доповнила маленькою плетеною сумкою від бренду Fendi, елегантною зачіскою та красивими сережками.

"Рада бути в Саудівській Аравії під час священного місяця Рамадан і вдячна Її Королівській Високості принцесі Аділі бінт Абдуллі Аль Сауд за те, що вона прийняла мене і показала мені великі таланти, представлені на виставці Bisat Al Reeh. Крім того, велике враження справила перша бієнале ісламського мистецтва, організоване Королівством", — написала Ранія на сторінці в Instagram.

Читайте також: