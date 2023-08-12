У накрохмаленій сорочці та білих джинсах: принц Гаррі пограв у поло в Сінгапурі та вийшов до фотографів

38-річний британський принц Гаррі прилетів до Сінгапуру, щоб зіграти матч по поло в Сінгапурському поло-клубі. Герцог Сассекський є ключовим гравцем у благодійному матчі з поло Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023 року, а також експертом у цьому виді спорту, оскільки грає у нього з раннього дитинства.

Щорічний Кубок з поло проводиться від 2010 року і на сьогодні було зібрано понад 11 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки роботи з дітьми та молоддю, які постраждали від бідності, нерівності та ВІЛ на півдні Африки.

Спочатку на заході герцог одягнув накрохмалену темно-синю сорочку від Hugo Boss та пару білих джинсів із коричневим ременем.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Потім Гаррі переодягся у спортивне екіпірування для гри в поло.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Меган Маркл не поїхала з чоловіком Гаррі до Азії, оскільки не захотіла залишати дітей на маму і няню, а мандрувати з двома маленькими нащадками не так просто, як може здатися. Тому герцогиня залишилася вдома у Монтесіто.

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