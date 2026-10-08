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У намисті і вбранні з геометричним візерунком: японська принцеса Кіко з чоловіком відвідала прийом
Японська принцеса в елегантому аутфіті з’явилася на заході.
Японська принцеса Кіко разом із чоловіком, спадковим принцом Фуміхіто, відвідала в Токіо прийом у межах з’їзду людей японського походження, які проживають за кордоном.
Кіко постала там у костюмі з дрібним геометричним візерунком у золотистих і сіро-зелених відтінках. Тканина гарно переливалася під освітленням.
Вбрання складалося зі спідниці міді й топа з округлою горловиною, довгими рукавами та декоративними ґудзиками на рукавах. Талію принцеса підкреслила вузьким поясом із тієї самої тканини.
Аутфіт Її Величність доповнила світлими туфлями та шкіряним сіро-бежевим клатчем. Вуха вона прикрасила золотистими сережками-пусетами, а шию — довгим намистом із золотистими намистинами. Волосся Кіко уклала з бічним проділом, закріпивши передні пасма ззаду та злегка підкрутивши кінчики. Макіяж у неї був ніжний.
Принц Фуміхіто був одягнений у темний костюм, білу сорочку та краватку в смужку.
Нагадаємо, принцеса Кіко в ніжній сукні й елегантному капелюсі з’явилася на вечірці в саду.