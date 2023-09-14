У напівпрозорій сукні: герцогиня Единбурзька здивувала королівських шанувальників новим образом

Сьогодні дружина принца Едварда, герцога Единбурзького відвідала Центр терапії та активного відпочинку Гюля у Солсбері, в Англії. На сольний захід Її Високість приїхала у сукні міді в пітоновий принт, яка просвічувалася на сонці. До сукні Софі підібрала молочно-білий жакет и коричневі шкіряні еспадрильї на платформі. В руках у герцогині був клатч зі шкіри крокодила.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Вона розпустила волосся, зробила ледь помітний макіяж та одягла золоту підвіску круглої форми і сережки-кільця у вуха. Це звичний майже повсякденний образ Софі, яка часто саме в таких аутфітах з’являється під час своїх публічних виходів.

А от минулого разу герцогиня з’явилася під час заходу у червоному вбранні та справила враження на королівських прихильників своїм образом.

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