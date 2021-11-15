У напівпрозорій сукні та на шпильках: Оля Фреймут сходила з чоловіком на балет

У напівпрозорій сукні та на шпильках: Оля Фреймут сходила з чоловіком на балет

Телеведуча обрала для свого світського виходу елегантний аутфіт.

Минулими вихідними у Національній опері України відбувся галаконцерт міжнародного балетного фестивалю "Серж Лифар де ля данс", організаторами якого виступили Олександр Стоянов та Катерина Кухар.

Захід відвідала Оля Фреймут у компанії свого чоловіка Володимира Локотка.

Оля Фреймут та Володимир Локотко/Прес-служба

Для походу на балет телеведуча обрала елегантний образ. Вона одягла чорну мереживну сукню довжини міді з напівпрозорим верхом та прозорими рукавами.

Вбрання Фреймут поєднала з білими туфлями на шпильках та чорним клатчем. Волосся вона розпустила та зробила макіяж з акцентом на червоній помаді.

Володимир був одягнений у картатий жакет, картату сорочку та чорні штани.

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