У напівпрозорій сукні та на шпильках: Оля Фреймут сходила з чоловіком на балет

Телеведуча обрала для свого світського виходу елегантний аутфіт.
Минулими вихідними у Національній опері України відбувся галаконцерт міжнародного балетного фестивалю "Серж Лифар де ля данс", організаторами якого виступили Олександр Стоянов та Катерина Кухар.
Захід відвідала Оля Фреймут у компанії свого чоловіка Володимира Локотка.
Для походу на балет телеведуча обрала елегантний образ. Вона одягла чорну мереживну сукню довжини міді з напівпрозорим верхом та прозорими рукавами.
Вбрання Фреймут поєднала з білими туфлями на шпильках та чорним клатчем. Волосся вона розпустила та зробила макіяж з акцентом на червоній помаді.
Володимир був одягнений у картатий жакет, картату сорочку та чорні штани.
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