У напівпрозорій сукні та тіарі: королева Матильда сяяла на банкеті в палаці

Королева Матильда, Лаура Маттарелла, Серджо Маттарелла та король Філіп / © Getty Images

Вдень королівське подружжя організувало для гостей церемонію привітання, де королева з’явилася у синьому пальті та з новою зачіскою.

А ввечері відбувся традиційний державний бенкет у замку Лакен. На ньому Матильда з’явилася в сукні Armani Prive, зшитій на замовлення фіолетового кольору з прозорим верхом, розшитим камінням та плісованим подолом. Її Величність одягла діамантову тіару з лавровим листом, сережки-люстри та в руках тримала мініатюрний клатч. Волосся вона зібрала в зачіску та зробила вечірній макіяж.

Перша леді Італії Лаура Маттарелла з’явилася на банкеті в чорній максісукні з оксамитовим верхом та мереживною спідницею. Образ вона доповнила сережками, браслетом та годинником на зап’ястя, а також світлим манікюром, укладанням та макіяжем.

