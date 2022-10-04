У напівпрозорому вбранні і на шпильках: схудла принцеса Таїланду сходила на показ Chanel

Єдина донька короля Таїланду Рами X - Сіріваннаварі Наріратана - обожнює Модний дім Chanel, тому ніколи не пропускає його фешнівенти.

Принцеса Таїланду і дизайнерка Сіріваннаварі Наріратана відвідала показ колекції весна-літо 2023 Chanel, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

Принцеса обрала для своєї появи пікантний образ total black від французького Модного дому, який підкреслив її схудлу фігуру.

На ній був кардиган із великими срібними ґудзиками з камінням, водолазка із перфорацією та напівпрозора коротка плісована спідниця, під якою було видно смужку мережива.

Сіріваннаварі Наріратана / Фото: Getty Images

Аутфіт Сіріваннаварі доповнила стильними чорними ботфортами із відкритими носками і прозорими смужками спереду.

Руки Наріратана прикрасила годинником і широким браслетом із логотипом Chanel, а вуха – лаконічними сережками.

Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук блискучим малиновим манікюром і педикюром.

А на показ бренду Elie Saab таїландська принцеса прийшла у яскраво-рожевій сукні і такого самого кольору лакованих босоніжках на високій платформі і підборах.

Сіріваннаварі Наріратана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на показ колекції Chanel Haute Couture Fall Winter 2022-2023, який відбувся в межах Тижня моди у Парижі, Сіріваннаварі Наріратана прийшла у твідовому чорно-білому костюмі Chanel, який складався із жакета і спідниці, та бежевому топі.

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