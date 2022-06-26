"У нас, українців, є всі шанси жити щасливо": пес Патрон похизувався стильною вишиванкою

Відомий джек-рассел-тер'єр показався в обновці.

Пес-піротехнік Патрон продемонстрував підписникам обновку – стильну білу сорочку з синьою вишивкою та коміром-стійкою.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В дописі собака поміркував про самоідентифікацію.

"Чесно кажучи, я не сильно люблю вдягати всіляке, крім своєї робочої "камізельки" і …вишиванки. Бо коли вдягаю вишиванку — одразу сідаю рівненько, а в голові ось це: "Душу й тіло ми полооооооожим за нашу свободу".

В одній Богом забутій країні кажуть: "Гдє роділса — там і прігоділса" (маю надію, я написав без помилок).

Знаю по собі, що в українців це не так. Я б сказав:

"Де народився — там й:

- вболіваєш за країну, наче відбитий футбольний фанат свого клубу;

- можеш сам хейтити владу і свій народ, але якщо хтось чужий почне — відстоювати їх, наче своїх кумів;

- як чуєш про новий збір на допомогу армії — витрушуєш всі скарбнички або й міняєш долари (а міняти долари для українців - це вищий прояв любові)".

Я справді вдячний народитись саме в цей час і в цій країні. Доля любить сміливих, отож у нас, любі українці, є всі шанси жити щасливо.

Всім патріотичний лизь. P.S. І окремий лизь моїм поціновувачам, що створили мені таку вишиванку", - написав Патрон.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Його допис і стильний лук оцінили зіркові шанувальниці - Даша Астаф'єва і Надя Дорофєєва, залишивши під фото сердечка.

Нагадаємо, Патрон має у своєму гардеробі ще одну вишиванку, яку йому подарувала підписниця.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

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