"У нас, українців, є всі шанси жити щасливо": пес Патрон похизувався стильною вишиванкою

Відомий джек-рассел-тер'єр показався в обновці.
Пес-піротехнік Патрон продемонстрував підписникам обновку – стильну білу сорочку з синьою вишивкою та коміром-стійкою.
В дописі собака поміркував про самоідентифікацію.
"Чесно кажучи, я не сильно люблю вдягати всіляке, крім своєї робочої "камізельки" і …вишиванки. Бо коли вдягаю вишиванку — одразу сідаю рівненько, а в голові ось це: "Душу й тіло ми полооооооожим за нашу свободу".
В одній Богом забутій країні кажуть: "Гдє роділса — там і прігоділса" (маю надію, я написав без помилок).
Знаю по собі, що в українців це не так. Я б сказав:
"Де народився — там й:
- вболіваєш за країну, наче відбитий футбольний фанат свого клубу;
- можеш сам хейтити владу і свій народ, але якщо хтось чужий почне — відстоювати їх, наче своїх кумів;
- як чуєш про новий збір на допомогу армії — витрушуєш всі скарбнички або й міняєш долари (а міняти долари для українців - це вищий прояв любові)".
Я справді вдячний народитись саме в цей час і в цій країні. Доля любить сміливих, отож у нас, любі українці, є всі шанси жити щасливо.
Всім патріотичний лизь. P.S. І окремий лизь моїм поціновувачам, що створили мені таку вишиванку", - написав Патрон.
Його допис і стильний лук оцінили зіркові шанувальниці - Даша Астаф'єва і Надя Дорофєєва, залишивши під фото сердечка.
Нагадаємо, Патрон має у своєму гардеробі ще одну вишиванку, яку йому подарувала підписниця.
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