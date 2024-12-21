У навушниках і чорному пальті: Олена Зеленська сходила на виставу у "Софію Київську"

Перша леді України разом із багатодітними сімями з Київської області першою побачила захопливу історію про героїв у Київській Русі.

Олена Зеленська побувала на різдвяній виставі "Говорять ті, що слухали вічність" на території Національного заповідника "Софія Київська", яку створила команда її Фундації разом із партнерами. На виставі побували також прийомні родини з Київщини.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вистава сповнена чарівних моментів: яскраві спецефекти, різдвяний дитячий хор, затишні декорації та дивовижні історії. Все це переносить у часи Київської Русі, розповідаючи про мужність, любов і силу добра", – написала перша леді у соцмережі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Олена постала у класичному чорному пальто і сірому светрі з широкими рукавам. На голові у першої леді були великі білі навушники.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі баклажанового відтінку і з хусткою-паше виступила на заході.

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