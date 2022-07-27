У найкращих традиціях ГУЛАГу: меблі Ikea імпортозамінять в'язні російських колоній

Якщо прочитати провінційні російські видання, стає зрозуміло, що за останні приблизно 100 років у цій величезній агресивній і тужливій країні нічого не змінилося. Ті самі ідеї — і ті самі заголовки.

"ІК-10 вам не IKEA", — гордо промовляє заголовок одного з уральських обласних видань. ІК-10 – це виправна колонія у Пермському краї Росії. Стаття ж розповідає про те, як росіяни планують імпортозмістити продукцію міжнародних компаній, що пішли з їхніх ринків, продукцією, створеною руками ув'язнених.

На Уралі — регіоні, в якому традиційно зосереджено багато в'язниць та колоній, відбуваються цілі виставки продукції в'язнів.

"Ми виробляємо велику кількість товарів народного споживання. Водночас показник "ціна-якість" у них вищий, ніж у закордонних аналогів. Не сумніваюся, що за цілою низкою сегментів наші установи цілком можуть замінити іноземні компанії – особливо з урахуванням того, що товарообіг і кількість зайнятих на виробництві людей з року в рік зростають", — хизується один із керівників служби виконання покарань.

Про те, що "кількість зайнятих на виробництві (у колоніях) людей з року в рік зростає", ми знаємо за повідомленнями російських опозиційних видань та блогерів, які пишуть, що садити в Росії почали вже за "лайки" під антивоєнними постами та скандування гасла "миру мир". Та й налагодження економіки за рахунок експлуатації ув'язнених, які є практично безкоштовною робочою силою, теж не є для Росії чимось із розряду ноу-хау.

Тож, мабуть, вони всерйоз розглядають ідею виробництва товарів народного споживання руками в'язнів.

"Колонії цілком можуть посісти і місце ІКЕА. Якщо порівнювати меблі – у нас і якість краща, і ціни нижчі. Ми не комерсанти. Головне завдання функціонування виробництв у колоніях – це працевлаштування засуджених, щоб вони отримували нормальну заробітну плату. Саме зарплата становить основну частку в собівартості продукції", — заявляє начальник відділу трудової адаптації засуджених.

І тут, звісно, не посперечаєшся. Якщо робити все, як це заведено в Росії, "з г-на і палиць", і водночас платити в'язням копійки, а можна і зовсім не платити, то собівартість продукції буде рекордно низькою. Крім того, кількість ув'язнених, а отже, робочих рук завжди можна збільшити — перешкод для цього в Росії немає.

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