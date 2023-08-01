У найтрендовішому кольорі літа: королева Летиція з'явилася на відпочинку в яскравій сукні та з плетеною сумкою

Її Величність мала дивовижний та дуже літній вигляд. Такий образ легко повторити.

Чи подивилася 50-річна королева Іспанії Летиція вже фільм "Барбі" зі своїми доньками Леонор та Софією невідомо, але образ у стилі знаменитої ляльки одягла. Її Величність із сім'єю вирушила у невелику відпустку на Майорку, де щорічно проводить кілька днів на одному з найкрасивіших пляжів Іспанії.

У межах своєї відпустки королева відвідала з дочками та чоловіком сади Альфабія, де вони насолодилися розкішними краєвидами, гарними рослинами та квітковими композиціями, а також розкішними фонтанами, що збереглися на території парку.

Для сімейної прогулянки королева одягла просту однотонну сукню в яскраво-рожевому кольорі — трендовому відтінку цього літа. Вбрання не мало рукавів, прикрашало його V-подібне декольте і мотузковий пояс. Сукня створена брендом Adolfo Domínguez для колекції весна-літо 2020 року.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Простоти та легкості образу додала розкішна та велика плетена сумка зроблена з пальмового листя бренду Audali, яку вона поєднала з улюбленим взуттям — зручними еспадрильями від Torres Calada.

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днем раніше Летиція відвідала кінофестиваль у розкішному чорному сарафані з краплеподібним декольте та на тонких бретельках. Сукня також мала квіткову аплікацію, а носила вона її із золотими аксесуарами.

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