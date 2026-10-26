У немодних штанах: Шарлотта Казірагі здивувала вибором ансамблю для інтерв’ю

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

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У неділю, 25 жовтня, донька принцеси Монако — Шарлотта Казірагі — стала гостею італійського телешоу Che Tempo Che Fa Фабіо Фаціо, щоб прорекламувати свою книжку La Fêlure («Тріщина» / «Злам»). Вона розповіла про свою творчість та особистий досвід.

Що стосується образу жінки, то вона обрала свій улюблений Модний дім Chanel і поєднала обтислі чорні джинси з висиким посадженням, чорний лаконічний топ з монограмою бренду та сірий жакет, рукави якого підкотила. Образ Шарлотти був з колекції Fall-Winter 2026 Pre Collection.

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Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Цікаво, що для свого виходу Шарлотта обрала саме джинси скіні — модель, яка останніми роками відійшла на другий план у світі моди. 2026-го модні тенденції тяжіють до вільніших силуетів, які прийшли на зміну обтислим силуетам, адже в моді передусім комфорт і невимушеність. Скіні часто асоціюються з естетикою 2010-х, коли вузькі джинси були невіддільною частиною повсякденного гардероба, а сьогодні їх уже не вважають беззаперечним трендом, хоча вони й не зникли остаточно з магазинів. Водночас вибір письменниці демонструє, що класичні скіні цілком можуть мати сучасний вигляд за умови правильного стилістичного поєднання.

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Завершальним етапом луку стали лакові туфлі з відкритими п’ятками, червоний манікюр і кілька каблучок на пальцях.

Про те, звідки у неї виникло бажання написати книжку та чи пов’язно це з особистим досвідом, Шарлотта розповіла в інтерв’ю для Les Inrocks.

«Ідея написати цю книжку виникла завдяки кільком творам, які справили на мене сильне враження. Передусім, звісно, це „Надлом“ Фіцджеральда. Цей дещо незвичний для його творчості текст вразив мене своєю безжальною проникливістю, а також гумором. Згодом мене глибоко зачепили роздуми Жиля Дельоза про цей твір у його есеї „Логіка сенсу“. А ще на мене справив сильне враження есей Жана-Луї Кретьєна „Крихкість“, у якому також ідеться про надлом, — розповіла письменниця. — Тож мені захотілося дослідити тему крихкості, зосередившись на тому, що ще не зруйноване остаточно, але вже може зламатися. Саме це й характеризує надлом. У фундаментальному творі Фіцджеральда мене зацікавило те, що він описує справжній крах і водночас запитує себе, чому опинившись у повному занепаді, людина раптом усвідомлює надлом, який існував ще до цього стану. Фіцджеральд розповідає про власне падіння, про брак внутрішніх ресурсів. Він — людина, зламана алкоголем та обтяжена величезними боргами. Однак саме цей крах спонукає його замислитися над надломом — станом, який передує остаточному руйнуванню. Це питання привело мене до іншого: чому нам часом так важко розпізнати крихкість людей, які нас оточують? Я хотіла зрозуміти цю приховану сутність надлому — його мовчазність, непомітність і підступність».

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