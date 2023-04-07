У небесно-блакитній сорочці і на високих підборах: прем’єр-міністерка Італії на переговорах у Римі

Джорджа Мелоні розбавила темний діловий костюм сорочкою гарного відтінку.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічала біля офісу уряду Кіджі у Римі свого колегу - прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який приїхав із робочим візитом. У них відбулися двосторонні переговори.
Мелоні з'явилася там у діловому чорному костюмі зі штанами-кльош і небесно-блакитній сорочці з коміром-стійкою.
Аутфіт Джорджа доповнила чорними чоботами на високих підборах і класичним чорним пальтом.
Премєрка зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха лаконічними блакитними сережками і завершила лук червоним манікюром.
Санчес був одягнений у класичний чорний костюм, світло-блакитну сорочку і краватку малинового відтінку.
Нагадаємо, минулого місяця Джорджа Мелоні стала зіркою соцмереж завдяки своєму емоційному виступі у Сенаті про важливість підтримки України.
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