У небесно-блакитній сорочці і на високих підборах: прем’єр-міністерка Італії на переговорах у Римі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічала біля офісу уряду Кіджі у Римі свого колегу - прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який приїхав із робочим візитом. У них відбулися двосторонні переговори.

Мелоні з'явилася там у діловому чорному костюмі зі штанами-кльош і небесно-блакитній сорочці з коміром-стійкою.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Аутфіт Джорджа доповнила чорними чоботами на високих підборах і класичним чорним пальтом.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Премєрка зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха лаконічними блакитними сережками і завершила лук червоним манікюром.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Санчес був одягнений у класичний чорний костюм, світло-блакитну сорочку і краватку малинового відтінку.

Педро Санчес і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого місяця Джорджа Мелоні стала зіркою соцмереж завдяки своєму емоційному виступі у Сенаті про важливість підтримки України.

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