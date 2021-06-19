У небесно-блакитній сукні і сережках Діани: новий образ герцогині Кембриджської

Під своє вбрання вона вирішила одягти прикраси з сапфірами, які раніше були в колекції матері принца Вільяма.

18 червня герцогиня Кембриджська взяла участь у круглому столі "Великі зміни починаються з малого" у Лондонській школі економіки, який ознаменував запуск Королівського фонду раннього дитинства. У круглому столі також взяла участь провідні вчені і практики з Великої Британії та інших країн.

Кетрін / Getty Images

Після круглого столу Кетрін відвідала кафе Кенсингтонського палацу, щоб поговорити з батьками про вплив і важливість раннього дитинства.

Кетрін / Getty Images

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З цієї нагоди вона одягла небесно-блакитну сукню з еластичного крепу від бренду LKBennett, яку доповнила замшевими туфлями-човниками, макіяжем і об'ємним укладанням.

Також на герцогині були її улюблені ювелірні прикраси, серед яких ми помітили сапфірові сережки, які раніше належали принцесі Діані, звичайно ж, її обручку з цейлонським сапфіром, кілька золотих ланцюжків, маленький кулон з сапфіром і золотий незамкнений браслет від Halcyon Days, в якому раніше Кетрін з'являлася у Вулвергемптоні.

Кетрін / Getty Images

Маску вона традиційно обрала від британського бренду Amaia. До речі, того дня в Лондоні була сильна злива, тому герцогиня скористалася парасолькою чорного кольору і райдужною.

Кетрін / Getty Images

Раніше дружину принца Вільяма сфотографували під час відкриття її фонду. Одягнена 39-річна герцогиня Кембриджська була в білий топ від Ralph Lauren Nadalia, а на шиї у неї висіла золота підвіска від бренду Daniella Draper у вигляді монети. На кулоні вигравіювані перші літери імен дітей Кетрін: принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї і три зірочки. Вуха Кетрін прикрашали сережки від британського бренду Abbott Lyon.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

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Герцогиня Кембриджська у вбраннях синього і блакитного кольорів (19 фото)

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