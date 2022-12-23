У небесно-блакитній сукні: Олена Зеленська знялася у фотосесії для різдвяного проєкту

Олена Зеленська разом з українськими дітьми знялася у гарній фотосесії для музичного різдвяного проєкту "Ти не один". Вона позувала з дітлахами в затишній атмосфері біля ялинки.

Фото 1+1 media

На світлинах перша леді постала в ніжному образі. На ній була закрита небесно-блакитна сукня міді з коміром-стійкою, яку вона поєднала з бежевими шкіряними туфлями.

Фото 1+1 media

Волосся Олена зібрала в акуратну зачіску і зробила ніжний макіяж. Вуха Зеленська прикрасила улюбленими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Фото 1+1 media

"В нашій родині ми завжди святкуємо Різдво. Накриваємо стіл, готуємо смачні страви та прикрашаємо ялинку старовинними ялинковими іграшками. Ми зберегли різдвяні прикраси, які були на ялинці ще у моєї мами, коли вона була зовсім маленька. Вони вже не блищать, але все одно ми і досі дотримуємося цієї сімейної традиції", – розповіла перша леді для проєкту.

Фото 1+1 media

Фото 1+1 media

У проєкті вперше українські артисти, військовослужбовці, волонтери, представники ДСНС та інших служб зберуться в затишній атмосфері, щоб поділитися різдвяними традиціями та дитячими спогадами.

Перша леді зробить сюрприз дитячому хору GolDem kids з територій, які постраждали від російської агресії.

Музичний різдвяний проєкт "Ти не один" покажуть 25 грудня о 21:00 на каналі ТЕТ і 1+1 Україна.

Нагадаємо, під час онлайн-зустрічі Зеленська продемонструвала діловий лук у жакеті гірчичного кольору.

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