У небесно-блакитній сукні: Олена Зеленська знялася у фотосесії для різдвяного проєкту

Перша леді України долучилася до музичного різдвяного проєкту.
Олена Зеленська разом з українськими дітьми знялася у гарній фотосесії для музичного різдвяного проєкту "Ти не один". Вона позувала з дітлахами в затишній атмосфері біля ялинки.
На світлинах перша леді постала в ніжному образі. На ній була закрита небесно-блакитна сукня міді з коміром-стійкою, яку вона поєднала з бежевими шкіряними туфлями.
Волосся Олена зібрала в акуратну зачіску і зробила ніжний макіяж. Вуха Зеленська прикрасила улюбленими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.
"В нашій родині ми завжди святкуємо Різдво. Накриваємо стіл, готуємо смачні страви та прикрашаємо ялинку старовинними ялинковими іграшками. Ми зберегли різдвяні прикраси, які були на ялинці ще у моєї мами, коли вона була зовсім маленька. Вони вже не блищать, але все одно ми і досі дотримуємося цієї сімейної традиції", – розповіла перша леді для проєкту.
У проєкті вперше українські артисти, військовослужбовці, волонтери, представники ДСНС та інших служб зберуться в затишній атмосфері, щоб поділитися різдвяними традиціями та дитячими спогадами.
Перша леді зробить сюрприз дитячому хору GolDem kids з територій, які постраждали від російської агресії.
Музичний різдвяний проєкт "Ти не один" покажуть 25 грудня о 21:00 на каналі ТЕТ і 1+1 Україна.
Нагадаємо, під час онлайн-зустрічі Зеленська продемонструвала діловий лук у жакеті гірчичного кольору.
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