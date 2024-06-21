У небесно-блакитній сукні та сріблястих туфлях: Зара Тіндалл сяяла на Royal Ascot

Зара Тіндал вирішила не пропускати жодного дня перегонів в Аскоті. Ще б пак, адже вона професійна наїзниця.

Учора дочка принцеси Анни приїхала на захід у сукні міді з поясом на талії та рукавами-ліхтариками від Rebecca Vallance, яку доповнила сріблястим клатчем Tusting та туфлями відтінку металік на підборах від Dune London та капелюхом Sarah Cant Millinery.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Зара знову зібрала біляве волосся в зачіску, зробила легкий макіяж з рожевим блиском на губах і одягла сережки-висячки з перлами.

Її чоловік Майк Тіндалл був цього дня в костюмі-трійці та в капелюсі-циліндрі.

Перші два дні королівських перегонів Зара та Майк Тіндали також були присутні. Ми розбирали образ онуки королеви Єлизавети II у сукні у жовтий принт і з пишними рукавами з шифону, а також її білу сукню з квітами, яку Тіндалл одягла другого дня.

Принцеса Анна та її дочка Зара Тіндалл на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми також показували, який конфуз стався із Зарою під час Royal Ascot.

Зара і Майл Тіндалли / Фото: Getty Images

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