У небесно-блакитному аутфіті: красива королева Максима з чоловіком-королем на зустрічі з еміром Катару та його дружиною

Знімки були зроблені під час церемонії зустрічі з шейхою Джавахір бинт Хамад ібн Сухайм Аль Тані з Катару в палаці Ноордейнд в Гаазі, Нідерланди. Емір Катара перебуває у Нідерландах з офіційним одноденним візитом.

Джавахір бинт Хамад ібн Сухайм Аль Тані та королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима з'явилася на церемонії у небесно-блакитній блузі з бантом на грудях від Maison Natan та спідниці в тон А-силуету від цього ж дизайнера. Королівський лук доповнив бежевий обідок на голові, рукавички, мініатюрний клатч і бежеві туфлі з лакованої шкіри на підборах. Максима доповнила образ розкішним сапфіровим комплектом прикрас, що складався з кольє та сережки-висячек. Також у неї було розпущене волосся та легкий макіяж на обличчі.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з гостями з Катару / Фото: Getty Images

Пані Джавахір була у молочному короткому жакеті та максіспідниці, в руках тримала невеликий клатч. Вона зробила лаконічну зачіску та насичений макіяж. Образ вона доповнила золотими сережками, браслетом та кількома каблучками.

Чоловіки на церемонії привітання з'явилися у класичних костюмах, сорочках та з краватками.

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам розкішний образ королеви Максими у червоній сукні, коли Її Величність відвідувала музей.

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