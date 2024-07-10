У небесно-блакитному костюмі з бантом: перша леді Польщі на заході у Вашингтоні

Агата Корнгаузер-Дуда обрала для своєї появи гарне вбрання.
Президент Польщі Анджей Дуда і його дружина Агата Корнгаузер-Дуда взяли участь у заході з нагоди 75-ї річниці НАТО, який відбувся у залі Ендрю Меллона у межах саміту НАТО у Вашингтоні.
Перша леді Польщі продемонструвала там елегантний ніжний образ. На ній був небесно-блакитний костюм, який складався зі спідниці міді і приталеного жакета з V-подібним вирізом, рукавами три чверті, який був прикрашений великим бантом.
Аутфіт Агата доповнила бежевими туфлями на шпильках. Вона зробила акуратне укладання і макіяж із рожевим блиском на губах. У вухах у неї були золоті сережки, а на руках – золотий годинник і каблучки.
Анджей Дуда був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, Агата Корнгаузер-Дуда під час зустрічі у Варшаві з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і його дружиною Кім Кеон Хі з'явилася у приталеній рожевій сукні цікавого крою – з каскадною баскою на талії і декоративним елементом на одному плечі.
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