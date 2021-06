У небесно-блакитному вбранні: герцогиня Корнуольська Камілла відвідала виставку

Ця виставка стала першим офіційним заходом для Королівської академії танцю, який відвідала герцогиня.

9 червня герцогиня Корнуольська Камілла відвідала музей Вікторії і Альберта, щоб побачити експозицію "On Point: Royal Academy of Dance at 100". Герцогиня є віцепатронесою Королівської академії танцю. На цю посаду вона вступила минулого року, але через пандемію, заходи, виставки і зустрічі не проводилися. Таким чином ця виставка є першим офіційним заходом відвіданим герцогинею від моменту вступу на посаду.

У музеї герцогиня Корнуольська оглянула виставку разом з Дарсі Бассель, президенткою Королівської академії танців. Експозиція була присвячена 100-річчю академії і розповідала про те, як вона сформувала майбутнє танцювального навчання.

Камілла, герцогиня Корнуольська / Getty Images

Вперше в історії академія надала доступ до свого архіву у значному масштабі. Від 1953 року посаду заступника академії танцю займала королева Єлизавета II.

Для свого виходу Камілла вибрала небесно-блакитну сукню з коміром-стійкою і блискавкою. Вбрання прикрашало V-подібне декольте, рукави в три чверті і ледь помітна вишивка білими нитками. Поєднала герцогиня своє вбрання з маскою в флористичний принт і бежевими туфлями.

Камілла, герцогиня Корнуольська / Getty Images

Поки герцогиня відвідувала виставку, її чоловік принц Чарльз, побував на першій у Великій Британії фермі Rainbarrow, розташованій у місті Паундбері.

принц Чурльз / Getty Images

