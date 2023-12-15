У небесно-блакитному вбранні та з гарною прикрасою на шиї: королева Максима сяяла на концерті

Її Величність була присутня на різдвяному музичному галаконцерті у театрі T Spant у Буссумі. Галаконцерт проводиться за ініціативою фонду "Більше музики у класі", королева є почесним головою фонду.

На захід Максима приїхала у блузці та спідниці від Natan Couture, підібрала до образу клатч Bottega Veneta Intrecciato із вузлом зі шкіри та взула туфлі небесно-блакитного кольору Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На шиї у Максими було кольє з біло-синього каміння, а у вухах сережки-висячки з цього самого комплекту. Волосся вона уклала в зачіску, зробила насичений макіяж очей і трохи акцентувала увагу на губах. Також королева мала червоний манікюр і кілька браслетів було на її зап'ясті.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем раніше королева Максима в гарному образі відвідувала концерт у театрі AFAS Live, куди вони з чоловіком-королем запросили президентське подружжя Південної Кореї, яке днями відвідало Амстердам.

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