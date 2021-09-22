У небесно-блакитному вбранні зі стрілками на рукавах: схудла Юлія Тимошенко у Верховній Раді

Нардепка продовжує демонструвати у стінах парламенту нові та ефектні образи.

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради Юлія Тимошенко з'явилася у ніжному аутфіті. Політикиня підкреслила схудлу фігуру небесно-блакитною сукнею цікавого крою та зі стрілками на рукавах.

Юлія Тимошенко/Скрин

Вона зробила свою улюблену зачіску – зібрала волосся у хвіст, поклавши його набік, і випустила спереду пасма, а також прикрасила вуха елегантними світлими сережками.

Юлія Тимошенко/Скрин

Пані Тимошенко полюбляє носити обтислі сукні. Приміром, вчора у стінах парламенту вона постала у чорній обтислій сукні з драпуванням в зоні декольте та бежевими вставками по боках, які робили її стрункішою. Вбрання на плечах та манжетах прикрашали золоті ґудзики.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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