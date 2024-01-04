У небесно-блакитному жакеті і лакованих туфлях: президентка Косова на діловій зустрічі

Президентка Косова Вьоса Османі сьогодні, 4 січня, приймала у себе в резиденції у Приштині міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, який прибув до країни з офіційним візитом.

Девід Кемерон і Вьоса Османі / Фото: Associated Press

Вьоса обрала цього дня діловий аутфіт. На ній був небесно-блакитний приталений жакет із одним золотим ґудзиком у формі ромба, чорний топ і чорні штани-кльош зі стрілками. Вбрання вона доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями.

Девід Кемерон і Вьоса Османі / Фото: Associated Press

Осьмані зробила укладання з кучерями, макіяж із акцентом на рожевій помаді і завершила лук перлинними сережками.

Девід Кемерон і Вьоса Османі / Фото: Associated Press

Кемерон був одягнений у чорний класичний костюм, світло-блакитну сорочку і темно-зелену краватку.

Девід Кемерон і Вьоса Османі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Вьоса Османі на Європейському саміті з'явилася у костюмі кольору марсала, який складався із приталеного жакета і прямих штанів, і бежевому топі.

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