У небесно-блакитному жакеті і перлах: віцепрезидентка США у діловому образі виступила на саміті

Камала Гарріс скомбінувала у своєму діловому аутфіті блакитний костюм і улюблені перлинні прикраси.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у саміті "Об’єднані проти ненависті", який відбувся у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні. Там вона виступила з промовою.

Вона також взяла участь у зустрічі з лідерами країн Карибського басейну та Домінікани в Блер-гаусі.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Цього дня політикиня продемонструвала діловий образ у небесно-блакитному жакеті, який поєднала із чорним топом.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Аутфіт Камала доповнила улюбленим прикрасами: перлинними сережками і золотим ланцюжком з перлами.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Укладання з локонами і ніжний макіяж завершили лук віцепрезиидентки.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Гарріс продемонструвала образ у діловому костюмі кольору кемел та білій блузці.

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